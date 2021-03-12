Красоты Горного Алтая: снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru

Красоты Горного Алтая: снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». "Кадын-Бажы". Фото: Вячеслав Левицкий
"Изгибы осени". Фото: Дмитрий Купрацевич
"Долина осени". Фото: Николай Степаненко
"Рассвет у Катунского хребта". Фото: Светлана Казина
"Утро в Курайской степи". Фото: Галина Хвостенко
"Курайская степь". Фото: Алексей Королев
"Урочище Кокоря". Фото: Сергей Москвин
"Встреча". Фото: Александр Рябенький
"Прекрасный Алтай". Фото: Xiao Zhu
"Отражения". Фото: Евгений Дубынин