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12 марта 2021 14:55

Красоты Горного Алтая: снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru

Потрясающие пейзажи Горного Алтая: снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». Прием работ на конкурс до 5 апреля 2021 года на photo.rgo.ru

Красоты Горного Алтая: снимки фотоконкурса Русcкого Географического Общества «Самая красивая страна». "Кадын-Бажы". Фото: Вячеслав Левицкий

"Изгибы осени". Фото: Дмитрий Купрацевич

"Долина осени". Фото: Николай Степаненко

"Рассвет у Катунского хребта". Фото: Светлана Казина

"Утро в Курайской степи". Фото: Галина Хвостенко

"Курайская степь". Фото: Алексей Королев

"Урочище Кокоря". Фото: Сергей Москвин

"Встреча". Фото: Александр Рябенький

"Прекрасный Алтай". Фото: Xiao Zhu

"Отражения". Фото: Евгений Дубынин