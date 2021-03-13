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13 марта 2021 17:22

Картинки дня: 13 марта 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS

Российская фристайлистка Любовь Никитина завоевала серебряную медаль в акробатике на этапе Кубка мира, который проходит в Алма-Ате

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В Таиланде отмечают Национальный день слона: это государственный праздник, хотя и не выходной. В этот день проводят религиозные буддистские церемонии, а самих слонов украшают, развлекают музыкой и угощают

Власти Италии решили перевести ряд регионов в "красную" карантинную зону, а на пасхальные праздники объявить локдаун

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