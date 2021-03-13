Картинки дня: 13 марта 2021 года, суббота

Российская фристайлистка Любовь Никитина завоевала серебряную медаль в акробатике на этапе Кубка мира, который проходит в Алма-Ате
Артисты бродвейских театров, которые остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса, устроили перфоманс "Мы вернемся" на Таймс-сквер в Нью-Йорке
В Таиланде отмечают Национальный день слона: это государственный праздник, хотя и не выходной. В этот день проводят религиозные буддистские церемонии, а самих слонов украшают, развлекают музыкой и угощают
Власти Италии решили перевести ряд регионов в "красную" карантинную зону, а на пасхальные праздники объявить локдаун
Общенациональная вакцинация от коронавируса с использованием российской вакцины «Спутник V» началась в Тунисе, в первую очередь привьют медиков
Граффити в поддержку вакцинации появилось в Рио де Жанейро
На Киев обрушилась метель
В Москве блинами и чаем провожают зиму в эти выходные
Извержение вулкана Этна продолжается на Сицилии