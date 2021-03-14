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Картинки дня: 14 марта 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS

В отеле китайского города Харбин появился необычный постоянный житель - белый медведь

Сильный снежный шторм обрушился на американский штат Колорадо. В Денвере выпало 60 сантиметров снега. В ряде горных районов до 76 сантиметров

В арт-парке Никола-Ленивец отпраздновали Масленицу

В Индонезии усилилось извержение вулкана Синабунг. Столбы дыма и пепла поднимаются на высоту в один километр

В Лондоне полиция задержала участниц акции «Отвоюем эти улицы», которая стала ответом на резонансное убийство 33-летней жительницы города Сары Эверард

Начинается новый сезон Королевских гонок. В эти выходные в Бахрейне стартовали первые предсезонные тесты, в которых принимают участие все 10 команд «Формулы-1»

Перед началом матча "Зенита" против "Ахмата" на «Газпром Арене» открылся кабинет вакцинации. В нем болельщики смогли привиться от коронавирусной инфекции

Река Уз в Йоркшире вышла из берегов, что вызвало серьезные подтопления

Полиция обнаружила бывшую исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес под кроватью, когда приехала задержать ее по делу о госперевороте