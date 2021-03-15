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15 марта 2021 12:30

Картинки дня: 15 марта 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS

В Нью-Йорке у Бруклинского моста прошла траурная церемония, приуроченная к годовщине начала пандемии. На опоры моста транслировались фотографии умерших

Песчаная буря обрушилась на Пекин

В Индонезии прошли гонки на быках ПаЧу Джави. Эти соревнования, которые проводятся уже более 400 лет, являются частью культуры народа Минангкабау, проживающего на острове Суматра

Снежная буря накрыла юг Миссури, Канзас и Небраску, во всех трех штатах наблюдались наводнения из-за шторма. Сильный снегопад и дождь прошли в течение всего дня в Колорадо, Вайоминге и Южной Дакоте

Аниматоры отдыхают в парке в Ставрополе

В Гааге полиция применила силу для разгона демонстрации против коронавирусных ограничений

Праздничными гуляниями в российских городах проводили Масленицу

Акция протеста против насилия в отношении женщин прошла после убийства Сары Эверард в Лондоне

Военное положение объявлено в некоторых районах Янгона, самого крупного города Мьянмы. Этому предшестовало массовое кровопролитие, которым сопровождались выступления против диктатуры генералов, захвативших власть с стране 1 февраля