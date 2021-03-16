Картинки дня: 16 марта 2021 года, вторник

На Аляске проходит легендарная многодневная гонка на собачьих упряжках «Айдитарод»
На Пекин обрушилась сильнейшая за 10 лет песчаная буря
Акция протеста работников ресторанного бизнеса прошла в Брюсселе против ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 717-ю шайбу в игре против "Баффало" и вышел на шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
В Вашингтоне частично демонтируют временные ограждения с колючей проволокой вокруг Капитолия, установленные 6 января
15 человек пострадали в результате взрыва микроавтобуса в Кабуле
Итальянские власти вновь вводят карантин, так как в местных больницах почти не осталось свободных коек для пациентов с коронавирусом
В центре Лондона полиция разогнала участников акции протеста против насилия в отношении женщин
Природные катаклизмы продолжают наносить удары по Соединённым Штатам. Центральную часть страны накрыло мощнейшим штормом со снегом