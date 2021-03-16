Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
16 марта 2021 10:31

В Барнауле прошел Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу. Фото: Олег Укладов

В Барнауле прошел Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу