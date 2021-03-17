Картинки дня: 17 марта 2021 года, среда

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 718-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге во время матча с «Нью-Йорк Айлендерс». Теперь он занимает чистое шестое место в списке лучших снайперов НХЛ
Ирландскую столицу Дублин украсили ко дню Святого Патрика
В Крыму в эти дни отмечают седьмую годовщину воссоединения с Россией
В американском городе Атланта и его пригороде по меньшей мере восемь человек стали жертвами жестокой расправы в трех SPA-салонах
Огромную стаю скворцов запечатлел фотограф на побережье Атлантики в Англии. Собираясь в подобные стаи, птицы пытаются сбить с толку хищников. Такое явление носит название мурмурация
Израильские археологи обнаружили невероятно богатый клад XI века
Российская фристайлистка Анастасия Таталина выиграла золото на Чемпионате мира
Неизвестные закрасили часть граффити британского уличного художника Бэнкси на стене тюрьмы в британском Рединге, где отбывал наказание писатель Оскар Уайльд, и написали под ним имя соперника художника
Накрывшая Пекин песчано-пыльная буря окрасила всю столицу в апокалиптичный коричнево-желтый цвет