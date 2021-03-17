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17 марта 2021 22:30

ГБУ Гормост в рамках подготовки к весене-летнему сезону начал помывку памятников.Первым был помыт монумент Победы на Поклонной горе

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН