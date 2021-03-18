Картинки дня: 18 марта 2021 года, четверг

В Израиле прошли демонстрационные полеты дронов-курьеров
Фонтан у Белого дома в Вашингтоне окрасили в зеленый цвет по случаю Дня святого Патрика
В Иране готовятся отмечать Навруз – древний праздник ираноязычных и ряда тюркских народов, символизирующий наступление весны и обновление природы
В Мьянме продолжаются протесты против захвата власти военными
В Донецк прибыла гуманитарная помощь от "Красного креста"
Третий год подряд швейцарская компания QAir называет Нью-Дели городом с самым грязным воздухом в мире
В Бразилии очень сложная эпидемиологическая обстановка. Только за последние сутки в стране выявили более 90 тысяч случаев заражения коронавирусом
В Ирландии из-за локдауна были отменены гуляния по случаю главного праздника страны - Дня Святого Патрика
Компания Mattel создала новую куклу Барби по прообразу единственной на сегодняшний день российской космонавтки Анны Кикиной