Картинки дня: 19 марта 2021 года, пятница

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы нападающий «Рейнджерс» попал шипами в голову вратаря «Славии». После этого эпизода голкипер был заменён и госпитализирован
В Барселоне водители такси заблокировали на несколько часов движение в центре города. Тремя колоннами машины проехали к парламенту Каталонии. Там на площади перед зданием водители устроили митинг. Они требуют, чтобы власти запретили сервис Uber
Группа поддержки Джонни Деппа у лондонского суда, куда актер подаал апелляцию по делу о клевете
Президент Владимир Путин пришел на праздничный концерт в московских Лужниках, посвященный седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин посетили станцию скорой помощи в лондонском районе Ньюэм
На северо-востоке Мексики бушуют лесные пожары. Огнем охвачена территория в три тысячи гектаров. В опасной зоне оказались несколько населённых пунктов, десятки домов сгорели. Спасатели экстренно эвакуируют людей
Акции протеста проходят в Кёльне против местного Архиепископа из-за сексуальных злоупотреблений в католической церкви
В Москве прошла конференция по афганскому урегулированию, куда прибыли в том числе и представители движения "Талибан"
Серия мощных торнадо обрушилась на юг США. Самый сильный удар пришелся на штаты Миссисипи и Алабама