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22 марта 2021 9:08

Картинки дня: 22 марта 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS

В Исландии началось извержение спавшего 6 тысяч лет вулкана Фаградальсфьядль.

Празднование Навроза курдами в турецком городе Диярбакыр.

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Президент России Владимир Путин провел выходные на отдыхе в сибирской тайге.

Последствия сильных дождей в Австралии.

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В Майами власти ввели режим чрезвычайного положения из-за наплыва туристов, которые решили провести здесь отпуск.

Демонтаж колючей проволоки с ограждения вокруг Капитолия в Вашингтоне.

Участники протеста против мер локдауна в Лондоне.