Картинки дня: 22 марта 2021 года, понедельник

В Исландии началось извержение спавшего 6 тысяч лет вулкана Фаградальсфьядль.
Празднование Навроза курдами в турецком городе Диярбакыр.
Россиянка Дарья Касаткина стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации в Санкт-Петербурге.
Президент России Владимир Путин провел выходные на отдыхе в сибирской тайге.
Последствия сильных дождей в Австралии.
Похороны участника протеста против военного переворота в Мьянме.
В Майами власти ввели режим чрезвычайного положения из-за наплыва туристов, которые решили провести здесь отпуск.
Демонтаж колючей проволоки с ограждения вокруг Капитолия в Вашингтоне.
Участники протеста против мер локдауна в Лондоне.