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Картинки дня: 23 марта 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS

Участник акции за запрет вырубки леса на Шри-Ланке наглядно демонстрирует пользу фотосинтеза.

Активистка экологического движения за чистый океан показывает очередной "улов" мусора у берегов Бразилии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И провели переговоры в ходе визита российского министра в КНР.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 38 спутниками на борту успешно стартовала с космодрома Байконур.

В Киеве протестовать против мер карантина вышли представители малого бизнеса.

Сейсмологи заявили, что вулкан Фаградальсфьядль, извержение которого началось в пятницу недалеко от Рейкьявика, начал постепенно снижать свою активность.

В британском Бристоле протесты против нового закона о полиции ознаменовались серьезными беспорядками.

В шведском Эстерсунде прошла заключительная гонка мирового биатлонного сезона 20/21.