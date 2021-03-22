Картинки дня: 23 марта 2021 года, вторник

Участник акции за запрет вырубки леса на Шри-Ланке наглядно демонстрирует пользу фотосинтеза.
Активистка экологического движения за чистый океан показывает очередной "улов" мусора у берегов Бразилии.
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Китая Ван И провели переговоры в ходе визита российского министра в КНР.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с 38 спутниками на борту успешно стартовала с космодрома Байконур.
В Киеве протестовать против мер карантина вышли представители малого бизнеса.
Сейсмологи заявили, что вулкан Фаградальсфьядль, извержение которого началось в пятницу недалеко от Рейкьявика, начал постепенно снижать свою активность.
В британском Бристоле протесты против нового закона о полиции ознаменовались серьезными беспорядками.
В шведском Эстерсунде прошла заключительная гонка мирового биатлонного сезона 20/21.