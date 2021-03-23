Картинки дня: 24 марта 2021 года, среда

Ритуальное избиение палками во время религиозного фестиваля в Индии.
Фигуристы готовятся к старту Чемпионата мира в шведском Стокгольме.
Боец сил обороны ЛНР на позициях в районе деревни Жолобок.
Итальянская девочка учится онлайн на фоне альпийских красот.
Израильтяне приступили к голосованию на парламентских выборах. Отдать голос можно в специальных пунктах, не покидая автомобиль.
В Японии наступила пора цветения сакуры.
Семья австралийцев, эвакуированная из своего затопленного наводнением дома.
В годовщину смерти первого чешского пациента с Ковид-19, на Старой площади Праги оставили кресты в память о жертвах коронавируса.
Вечерний вид на район извержения вулкана Фаградальсфьядль в Исландии.