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24 марта 2021 8:25

Картинки дня: 24 марта 2021 года, среда

REUTERSREUTERS

Ритуальное избиение палками во время религиозного фестиваля в Индии.

Фигуристы готовятся к старту Чемпионата мира в шведском Стокгольме.

Боец сил обороны ЛНР на позициях в районе деревни Жолобок.

Итальянская девочка учится онлайн на фоне альпийских красот.

Израильтяне приступили к голосованию на парламентских выборах. Отдать голос можно в специальных пунктах, не покидая автомобиль.

В Японии наступила пора цветения сакуры.

Семья австралийцев, эвакуированная из своего затопленного наводнением дома.

В годовщину смерти первого чешского пациента с Ковид-19, на Старой площади Праги оставили кресты в память о жертвах коронавируса.

Вечерний вид на район извержения вулкана Фаградальсфьядль в Исландии.