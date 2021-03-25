Картинки дня: 25 марта 2021 года, четверг

Участник политической акции противников военного переворота в столице Мьянмы.
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ён провели переговоры в Сеуле.
Врачи борютсяза жизнь пациента с коронавирусом в бразильской клинике.
Гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала и заблокировал движение по важнейшей транспортной артерии в обе стороны.
В матче первого тура европейского отборочного турнира Чемпионата мира 2022 сборная России победила команду Мальты со счетом 3:1.
Мужчина любуется видом на цветущую вишню в одном из садов Парижа.
Буерист чертит лёд Байкала во время гонки.
Александра Трусова оказалась лишь на 12-м месте после короткой программы на Чемпионате мира по фигурному катанию в Швеции.
Новый экипаж, отправляющийся на МКС, в составе Олега Новицкого, Петра Дуброва и Марка Ванде Хая, сфотографировался после пресс-конференции.