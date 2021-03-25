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25 марта 2021 9:02

Картинки дня: 25 марта 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS

Участник политической акции противников военного переворота в столице Мьянмы.

Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ён провели переговоры в Сеуле.

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В матче первого тура европейского отборочного турнира Чемпионата мира 2022 сборная России победила команду Мальты со счетом 3:1.

Мужчина любуется видом на цветущую вишню в одном из садов Парижа.

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