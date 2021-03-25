Картинки дня: 26 марта 2021 года, пятница

Российский разгонный блок «Фрегат», запущенный ракетой «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, успешной вывел на орбиту 38 космических аппаратов из 18 стран мира.
В штате Колорадо перед судом предстал 21-летний Ахмад Аль Исса, обвиняемый в массовом расстреле посетителей магазина в городе Боулдер, в результате которого погибли 10 человек.
Премьер-министр Михаил Мишустин на торжественных мероприятиях в честь Дня независимости в Афинах.
Греция отметила 200-летие начала национально-освободительного движения.
Модель перед выходом на подиум во время Недели высокой моды в Пекине.
Активисты-экологи оставляют "кровавые следы" у офиса нефтяной компании Total в Париже.
В Турции прошли пикеты в поддержку китайских мусульман перед визитом в Стамбул главы МИД Китая Ван И.
Эстафета Олимпийского огня в Японии проходит с соблюдением мер защиты от коронавируса.
Напоминание о ношении маски в общественных местах на набережной в Майами.