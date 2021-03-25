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25 марта 2021 23:43

Картинки дня: 26 марта 2021 года, пятница

Российский разгонный блок «Фрегат», запущенный ракетой «Союз-2.1б» с космодрома Восточный, успешной вывел на орбиту 38 космических аппаратов из 18 стран мира.

В штате Колорадо перед судом предстал 21-летний Ахмад Аль Исса, обвиняемый в массовом расстреле посетителей магазина в городе Боулдер, в результате которого погибли 10 человек.

Премьер-министр Михаил Мишустин на торжественных мероприятиях в честь Дня независимости в Афинах.

Греция отметила 200-летие начала национально-освободительного движения.

Модель перед выходом на подиум во время Недели высокой моды в Пекине.

Активисты-экологи оставляют "кровавые следы" у офиса нефтяной компании Total в Париже.

В Турции прошли пикеты в поддержку китайских мусульман перед визитом в Стамбул главы МИД Китая Ван И.

Эстафета Олимпийского огня в Японии проходит с соблюдением мер защиты от коронавируса.

Напоминание о ношении маски в общественных местах на набережной в Майами.