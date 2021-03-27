Картинки дня: 27 марта 2021 года, суббота

Севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given немного сдвинулся с места
В японской столице Токио зацвели вишни
Около 18 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения на восточном побережье Австралии
Сильный туман накрыл Нью-Йорк
Не менее шести человек погибли в результате торнадо в штатах Алабама и Джорджия
Российские фигуристки заняли весь пьедестал по итогам произвольной программы женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии развернули силы в центре Минска перед возможной акцией оппозиции
Акция протеста против законопроекта о расширении полномочий полиции прошла в английском Бристоле
Российский теннисист Даниил Медведев прошёл в третий круг "Мастерса" в Майами, победив Лю Йен-Суна из Тайваня, - 6/2, 6/2