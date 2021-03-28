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28 марта 2021 11:59

Картинки дня: 28 марта 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS

Сборная России обыграла команду Словении в домашнем матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира – 2022. Капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба дважды забил в ворота гостей

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