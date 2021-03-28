Картинки дня: 28 марта 2021 года, воскресенье

Сборная России обыграла команду Словении в домашнем матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира – 2022. Капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба дважды забил в ворота гостей
В американской столице Вашингтоне зацвели вишни
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли золотые медали чемпионата мира в танцах на льду. Российские танцевальные дуэты не побеждали на этом турнире с 2009 года
В британском парламенте рассматриваются поправки, ужесточающие закон о правилах проведения акций протеста. Эта инициатива Бориса Джонсона вызвала недовольство жителей страны
Столица присоединилась к акции «Час Земли», отключив внешнее освещение более двух тысяч зданий, в том числе Московского Кремля
Попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, блокирующий Суэцкий канал, провалилась. Судно попробуют сдвинуть еще раз - сегодня. А пока в очереди на вход в Суэцкий канал - более 320 судов
Торнадо в американском штате Алабама привел к разрушениям и жертвам. Погибли не менее шести человек. Более 50 тысяч остались без электричества
Власти Пекина ввели повышенные меры безопасности в связи с сильной песчаной бурей
Андрей Рублев вышел в третий круг теннисного турнира Miami Open, обыграв Тенниса Сандгрена