Картинки дня: 29 марта 2021 года, понедельник

При взрыве и пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии пострадали более 20 человек
Земляне увидели первое в этом году суперлуние. Такое явление происходит только при совпадении двух эффектов: полнолуния и перигея, когда спутник нашей планеты максимально приближается к Земле
В Бахрейне завершился стартовый этап нового сезона «Формулы-1». Победу одержал действующий чемпион Льюис Хэмилтон
Гигантский контейнеровоз Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале и заблокировал эту судоходную артерию, наконец-то удалось сдвинуть с места
Молодёжная сборная России по футболу уступила Франции в матче группового этапа чемпионата Европы — 2021 со счётом 0:2
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Россиянин Даниил Медведев вышел в четвертый круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами, призовой фонд которого превышает 3,3 миллиона долларов