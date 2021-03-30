Картинки дня: 30 марта 2021 года, вторник

В Англии началось ослабление карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19
В Индии отмечают самый красочный национальный праздник Холи – фестиваль встречи весны и победы добра над злом. Участники осыпают друг друга цветными порошками, сделанными из кукурузной муки, и поливают подкрашенной водой
Стихийный мемориал в память о жертвах коронавируса COVID-19 на Староместской площади в Праге
В Венесуэлу доставили третью партию вакцины "Спутник V"
В Исландии, в 30 км от Рейкьявика продолжает извергаться вулкан Фаградальсфьядль
В американской столице Вашингтоне цветет вишня
Заблокировавший движение в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given снят с мели, движение судов возобновлено
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява локализован, эвакуированные жители окрестных деревень начали возвращаться в свои дома
Проливные дожди лившие на Австралию в течение полутора недель, вызвали сильнейшее наводнение