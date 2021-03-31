Картинки дня: 31 марта 2021 года, среда

Жители датской столицы Копенгагена наслаждаются теплой погодой
По Суэцкому каналу, ранее заблокированному судном Ever Given, началась навигация
В Лондоне зацвели деревья
Российские футболисты потерпели поражение в матче квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года. Игра на выезде со Словакией завершилась со счетом 2:1
Национальные конные игры Кок Бору в Киргизии. В игре участвуют две команды по 12 всадников, задача которых отобрать друг у друга тушу козла и забить ее в казан
В Индии продолжают отмечать праздник весны Холи
В Афганистане застрелены три женщины, проводившие вакцинацию от полиомиелита
Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками полиции в Мьянме с 1 февраля достигло 500 человек
Андрей Рублев пробился в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Майами, призовой фонд которого превышает 3,3 миллиона долларов. Российский теннисист, посеянный под четвертым номером, в четвертом круге обыграл хорвата Марина Чилича