Картинки дня: 1 апреля 2021 года, четверг

В одном из зоопарков Тайланда родился тигренок
Вслед за Японией цветение вишни началось в Китае
В Италии продолжается извержение вулкана Этна
Власти Франции приняли решение о расширении c 3 апреля режима карантина, действующего сейчас в 19 регионах страны, на всю страну. А пока парижане наслаждаются теплой весенней погодой
В Лондоне после ослабления карантинных мер в Гайд-парке снова появились любители плавания на открытой воде
Коты греются на солнце в сирийском Идлибе
По меньшей мере 20 человек пострадали при сильном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява
На прошлой неделе ряд брендов, включая H&M, отказался использовать хлопок из Синьцзян-Уйгурского автономного региона в Китае. В ответ в стране были закрыты магазины этой торговой сети
Второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев заверши свои выступления на турнире категории Masters в Майами. В матче 1/4 финала россиянин проиграл испанскому теннисисту Роберто Баутисте-Агуту