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1 апреля 2021 12:46

Картинки дня: 1 апреля 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS

В одном из зоопарков Тайланда родился тигренок

Вслед за Японией цветение вишни началось в Китае

В Италии продолжается извержение вулкана Этна

Власти Франции приняли решение о расширении c 3 апреля режима карантина, действующего сейчас в 19 регионах страны, на всю страну. А пока парижане наслаждаются теплой весенней погодой

В Лондоне после ослабления карантинных мер в Гайд-парке снова появились любители плавания на открытой воде

Коты греются на солнце в сирийском Идлибе

По меньшей мере 20 человек пострадали при сильном пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в индонезийской провинции Западная Ява

На прошлой неделе ряд брендов, включая H&M, отказался использовать хлопок из Синьцзян-Уйгурского автономного региона в Китае. В ответ в стране были закрыты магазины этой торговой сети

Второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев заверши свои выступления на турнире категории Masters в Майами. В матче 1/4 финала россиянин проиграл испанскому теннисисту Роберто Баутисте-Агуту