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4 апреля 2021 10:55

В Египте прошел "Парад мумий"

Во время Золотого парада Фараонов в субботу вечером 22 мумии из Египетского музея в центре Каира перевезли в Национальный музей Египетской цивилизации. Мумии принадлежат 18 царям и четырем королевам 17-й, 18-й, 19-й и 20-й династий, правивших Древним Египтом более 3000 лет назад.
REUTERSREUTERS

В Египте прошел "Парад мумий"

В Каире развернулось уникальное зрелище

Из старого, всемирно известного Египетского музея на Тахрире мумии выдающихся древнеегипетских руководителей переезжают в Национальный музей египетской цивилизации.

В шествии участвовали фараоны и царицы самых успешных с точки зрения развития страны династий: Рамзес II, Сети I, Тутмос III. Супруги царя Аменхотепа Хатшепсут и Меритамун и его мать Яхмос-Нефертари.

Путь проходил от площади Освобождения и по набережной священного Нила.

Мумии фараонов перевозили торжественно.

На ночное шествие мумий фараонов собралось много публики.

Специально для парада разработали транспортные средства.

В параде участвовали также древние колесницы.

Каждый фараон и царица, что переезжают в новый музей, оставили после своего правления наследие, часть которого сохранилась и по сей день.