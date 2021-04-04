4 апреля 2021 10:55

В Египте прошел "Парад мумий"

Во время Золотого парада Фараонов в субботу вечером 22 мумии из Египетского музея в центре Каира перевезли в Национальный музей Египетской цивилизации. Мумии принадлежат 18 царям и четырем королевам 17-й, 18-й, 19-й и 20-й династий, правивших Древним Египтом более 3000 лет назад.