В Египте прошел "Парад мумий"
В Каире развернулось уникальное зрелище
Из старого, всемирно известного Египетского музея на Тахрире мумии выдающихся древнеегипетских руководителей переезжают в Национальный музей египетской цивилизации.
В шествии участвовали фараоны и царицы самых успешных с точки зрения развития страны династий: Рамзес II, Сети I, Тутмос III. Супруги царя Аменхотепа Хатшепсут и Меритамун и его мать Яхмос-Нефертари.
Путь проходил от площади Освобождения и по набережной священного Нила.
Мумии фараонов перевозили торжественно.
На ночное шествие мумий фараонов собралось много публики.
Специально для парада разработали транспортные средства.
В параде участвовали также древние колесницы.
Каждый фараон и царица, что переезжают в новый музей, оставили после своего правления наследие, часть которого сохранилась и по сей день.