Картинки дня: 5 апреля 2021 года, понедельник

Традиционное купание победителей гонки гребцов Оксфорда и Кэмбриджа.
Из-за пандемии коронавируса традиционные пасхальные службы в США прошли в формате "не выходя из авто".
Затопление плантации банановых пальм в результате ливней в Бразилии.
В Пекине прошли тестовые соревнования на объектах будущей зимней Олимпиады.
Вакцинация препаратом "Спутник V" в Пакистане.
В Москве прошел предвыборный съезд партии "Яблоко".
Участница уличных протестов в Мехико, где поводом для беспорядков стала смерть девушки после жесткого полицейского задержания.
Отработка прыжков с парашютом во время учений американских военнослужащих на Аляске.
По улицам Каира торжественно проводили мумии египетских фараонов, которые будут храниться в новом историческом музее.