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5 апреля 2021 9:09

Картинки дня: 5 апреля 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS

Традиционное купание победителей гонки гребцов Оксфорда и Кэмбриджа.

Из-за пандемии коронавируса традиционные пасхальные службы в США прошли в формате "не выходя из авто".

Затопление плантации банановых пальм в результате ливней в Бразилии.

В Пекине прошли тестовые соревнования на объектах будущей зимней Олимпиады.

Вакцинация препаратом "Спутник V" в Пакистане.

В Москве прошел предвыборный съезд партии "Яблоко".

Участница уличных протестов в Мехико, где поводом для беспорядков стала смерть девушки после жесткого полицейского задержания.

Отработка прыжков с парашютом во время учений американских военнослужащих на Аляске.

По улицам Каира торжественно проводили мумии египетских фараонов, которые будут храниться в новом историческом музее.