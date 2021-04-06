Картинки дня: 7 апреля 2021 года, среда

Украинский военный смазывает оружие в районе линии разграничения на Донбассе.
Сотни мгновенных тестов на коронавирус в кабинете врача, Берлин, Германия.
Американский рейнджер помогает нелегальным мигрантам покинуть надувную лодку после пересечения границы с Мексикой.
Тайвань. Журналистам показали последствия железнодорожной аварии, произошедшей в одном из тоннелей острова.
Похороны жертвы коронавируса в Палестине.
Пикет противников обязательной вакцинации в центре Киева.
На брифинг в Белый дом пригласили пасхального кролика.
Пока в некоторых штатах США лишь постепенно ослабляют меры карантина, Техас открыл трибуны для бейсбольных болельщиков.
Фотосессия посетительницы цветочной фермы в весенней Калифорнии, США.