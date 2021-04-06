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7 апреля 2021 8:57

Картинки дня: 7 апреля 2021 года, среда

REUTERSREUTERS

Украинский военный смазывает оружие в районе линии разграничения на Донбассе.

Сотни мгновенных тестов на коронавирус в кабинете врача, Берлин, Германия.

Американский рейнджер помогает нелегальным мигрантам покинуть надувную лодку после пересечения границы с Мексикой.

Тайвань. Журналистам показали последствия железнодорожной аварии, произошедшей в одном из тоннелей острова.

Похороны жертвы коронавируса в Палестине.

Пикет противников обязательной вакцинации в центре Киева.

На брифинг в Белый дом пригласили пасхального кролика.

Пока в некоторых штатах США лишь постепенно ослабляют меры карантина, Техас открыл трибуны для бейсбольных болельщиков.

Фотосессия посетительницы цветочной фермы в весенней Калифорнии, США.