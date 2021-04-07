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8 апреля 2021 9:33

Картинки дня: 8 апреля 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS

Полицейские отправили в лондонскую версию автозака пару активистов-экологов.

Уличный анализ на коронавирус в Дели, Индия.

Пекинские пенсионеры за партией в маджонг в парке города.

Один из кандидатов на пост муниципального депутата в Мексике ведет предвыборные митинги с лозунгом "Если я не выполню обещания - можете меня похоронить". Свои речи кандидат разучивает прямо в гробу.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о начале кампании по популяризации прививки от коронавируса.

Ким Чен Ын выступил на съезде руководителей партийных ячеек правящей партии КНДР.

Участник турнира по гольфу Masters пытается справиться с последствиями неудачного удара по мячу.

В нидерландском Арнеме на свет появился детеныш редкого белого носорога.

Противостояние полиции и участников митинга против ограничений карантина в Риме.