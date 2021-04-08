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9 апреля 2021 9:48

Картинки дня: 9 апреля 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS

Власти Мьянмы отказались от услуг критиковавшего военное руководство страны посла в Лондоне. Дипломата выдворили за территорию посольства, а затем сотрудники дипконсульства вызвали полицию, чтобы не пустить бывшего коллегу в здание.

Израиль замер на пару минут в День памяти жертв Холокоста.

Мужчина проходит по пустующей автомобильной парковке торгового центра в Токио.

Объявление об отсутствии вакцины в пункте вакцинации от коронавируса в Мумбаи, Индия.

В Бразилии зарегистрировали уже 340 тысяч смертей, вызванных ковид-19.

Уличный тест на коронавирус в Бангкоке, Таиланд.

В Белфасте в ходе беспорядков с участием пробританских активистов сожгли автобус.

Группа нелегалов пересекает реку в районе границы Мексики и США в штате Техас.

Победу на парламентских выборах в Гренландии одержала оппозиционная партия «Народное сообщество», выступающая за прекращение разработки на острове месторождения полезных ископаемых.