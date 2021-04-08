Картинки дня: 9 апреля 2021 года, пятница

Власти Мьянмы отказались от услуг критиковавшего военное руководство страны посла в Лондоне. Дипломата выдворили за территорию посольства, а затем сотрудники дипконсульства вызвали полицию, чтобы не пустить бывшего коллегу в здание.
Израиль замер на пару минут в День памяти жертв Холокоста.
Мужчина проходит по пустующей автомобильной парковке торгового центра в Токио.
Объявление об отсутствии вакцины в пункте вакцинации от коронавируса в Мумбаи, Индия.
В Бразилии зарегистрировали уже 340 тысяч смертей, вызванных ковид-19.
Уличный тест на коронавирус в Бангкоке, Таиланд.
В Белфасте в ходе беспорядков с участием пробританских активистов сожгли автобус.
Группа нелегалов пересекает реку в районе границы Мексики и США в штате Техас.
Победу на парламентских выборах в Гренландии одержала оппозиционная партия «Народное сообщество», выступающая за прекращение разработки на острове месторождения полезных ископаемых.