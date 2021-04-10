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10 апреля 2021 17:42

Картинки дня: 10 апреля 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS

В Британии проходят траурные мероприятия по случаю кончины герцога Эдинбургского Филипа

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При нападениях групп подростков на севере Белфаста пострадали 14 полицейских. Манифестацию в Белфасте организовала группа лоялистов, выступающая за сохранение Ирландии в составе Британии, им противостоят националисты, которые поддерживают отделение

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