Картинки дня: 10 апреля 2021 года, суббота

В Британии проходят траурные мероприятия по случаю кончины герцога Эдинбургского Филипа
На юге Египта археологи обнаружили затерянный в песках город возрастом более 3,4 тысяч лет
Неделя моды открылась в испанской столице Мадриде
В Варшаве несколько десятков человек устроили акцию протеста у памятника жертвам авиакатастрофы под Смоленском. Тогда при крушении самолета погиб президент Польши Лех Качиньский
Ежегодные скачки с препятствиями "Grand National" проходят на ипподроме Эйнтри под Ливерпулем
Граффити с Юрием Гагариным появилось на одном из домов в подмосковном Одинцово
Обстановка на юго-востоке Украины и на Донбассе остается напряженной
При нападениях групп подростков на севере Белфаста пострадали 14 полицейских. Манифестацию в Белфасте организовала группа лоялистов, выступающая за сохранение Ирландии в составе Британии, им противостоят националисты, которые поддерживают отделение
Американский рэпер и актер DMX умер в возрасте 50 лет