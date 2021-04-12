Картинки дня: 12 апреля 2021 года, понедельник

Ежегодное паломничество мотоциклистов к монастырю "Ясна Гура" в Польше
Лесные пожары бушуют в горных районах Непала
Лазерная проекция портрета космонавта Юрия Гагарина на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге, посвященная 60-летию со дня его первого полета в космос
Вулкан Суфриер покрыл пеплом карибский остров Сент-Винсент
С 12 апреля в Великобритании начался новый этап снятия карантинных ограничений в период пандемии COVID-19
В Миннесоте начались протесты после того, как полицейский застрелил афроамериканца Данте Райте
Где то на передовой украинских войск на Донбассе
Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии отметило, что в результате землетрясения, произошедшего недалеко от округа Маланг, погибли восемь человек
С 12 апреля в Греции открылись старшие классы школ