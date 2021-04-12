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12 апреля 2021 12:35

Картинки дня: 12 апреля 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS

Ежегодное паломничество мотоциклистов к монастырю "Ясна Гура" в Польше

Лесные пожары бушуют в горных районах Непала

Лазерная проекция портрета космонавта Юрия Гагарина на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге, посвященная 60-летию со дня его первого полета в космос

Вулкан Суфриер покрыл пеплом карибский остров Сент-Винсент

С 12 апреля в Великобритании начался новый этап снятия карантинных ограничений в период пандемии COVID-19

В Миннесоте начались протесты после того, как полицейский застрелил афроамериканца Данте Райте

Где то на передовой украинских войск на Донбассе

Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии отметило, что в результате землетрясения, произошедшего недалеко от округа Маланг, погибли восемь человек

С 12 апреля в Греции открылись старшие классы школ