Картинки дня: 13 апреля 2021 года, вторник

Уже второй день подряд спасатели тушат пожар на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге. В самый пик огонь охватил более 10 тысяч квадратных метров постройки. Только к 22 часам понедельника спасателям удалось локализовать возгорание
В Индии миллионы паломников собрались на фестиваль Кумбха мела, несмотря на рост количества заражений COVID-19
Большой десантный корабль Черноморского флота России "Новочеркасск", пройдя Босфор, вошел в акваторию Средиземного моря
Световое шоу дронов, посвящённое 60-летнему юбилею отечественной космонавтики, прошло в Великом Новгороде
Манифестации после очередного убийства афроамериканца Данте Райта офицером полиции переросли в погромы магазинов и ожесточённые столкновения с полицией
В Британии в первый день после ослабления карантинных ограничений, зарегистрировали 3,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Это самый высокий прирост новых случаев в стране за апрель
Владимир Путин побывал во время поездки в Энгельс на месте приземления Юрия Гагарина и возложил цветы к установленному там памятнику первому космонавту. Глава государства принял также участие в высадке кедров на Аллее космонавтов
На Швейцарский Цюрих неожиданно обрушилась снежная буря
Завтра у мусульман всего мира начнется священный месяц Рамадан