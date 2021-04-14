Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
14 апреля 2021 9:51

Картинки дня: 14 апреля 2021 года, среда

REUTERSREUTERS

Дезинфекция храма перед священным для мусульман месяца Рамадан в пакистанском городе Пешавар

В Токио запустили обратный отсчет 100 дней до Олимпийских игр

В Риме продолжается акция протеста против ограничительных мер в период пандемии коронавируса COVID-19

Цветочные поля в Израиле

Полицейские в американском городе Бруклин-Сентер в штате Миннесота применили шумовые гранаты и газ для разгона демонстрантов, которые проводили акцию протеста после убийства афроамериканца Данте Райта

Боевые корабли Каспийской флотилии прошли через Ростов по направлению к Черному морю

Граффити в память умершего мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа

Акция в поддержку арестованного оппозиционного депутата Ники Мелии в Тбилиси

Один человек застрелен, второй ранен возле одной из больниц Парижа. Стрелок скрылся на мотоцикле