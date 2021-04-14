Картинки дня: 14 апреля 2021 года, среда

Дезинфекция храма перед священным для мусульман месяца Рамадан в пакистанском городе Пешавар
В Токио запустили обратный отсчет 100 дней до Олимпийских игр
В Риме продолжается акция протеста против ограничительных мер в период пандемии коронавируса COVID-19
Цветочные поля в Израиле
Полицейские в американском городе Бруклин-Сентер в штате Миннесота применили шумовые гранаты и газ для разгона демонстрантов, которые проводили акцию протеста после убийства афроамериканца Данте Райта
Боевые корабли Каспийской флотилии прошли через Ростов по направлению к Черному морю
Граффити в память умершего мужа королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа
Акция в поддержку арестованного оппозиционного депутата Ники Мелии в Тбилиси
Один человек застрелен, второй ранен возле одной из больниц Парижа. Стрелок скрылся на мотоцикле