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16 апреля 2021 11:43

Картинки дня: 16 апреля 2021 года, пятница

REUTERSREUTERS

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Песчаная буря обрушилась на Пекин

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В американском штате Миннесота полиция арестовала более 60 человек за беспорядки и другие нарушения во время протестов, вызванных гибелью афроамериканца Данте Райта, который прошли пятую ночь подряд пригороде Миннеаполиса

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