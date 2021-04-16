Картинки дня: 16 апреля 2021 года, пятница

Неожиданная встреча в парке Святого Джеймса в Лондоне
Песчаная буря обрушилась на Пекин
В немецком Бонне цветет вишня
В американском штате Миннесота полиция арестовала более 60 человек за беспорядки и другие нарушения во время протестов, вызванных гибелью афроамериканца Данте Райта, который прошли пятую ночь подряд пригороде Миннеаполиса
Бенгальский тигр в зоопарке города Гавана
Подготовка к церемонии похорон герцога Эдинбургского Филипа, которая состоится 17 апреля в Виндзорском замке
По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва в районе Садр-Сити на востоке Багдада
В Израиле продолжаются торжества по случаю Дня независимости
Российский теннист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира Monte-Carlo Rolex Masters