Работы победителей международного фотоконкурса World Press Photo 2020

Одим из победителей стал фотограф Габриэле Галимберти, Италия. На фото Торрелл Джаспер позирует со своим огнестрельным оружием на заднем дворе своего дома в Шривере, штат Луизиана, США, 14 апреля 2019 года. Фото: Габриэле Галимберти/World Press Photo
Победителем World Press Photo 2021 стала работа фотографа Мадса Ниссена с работой "Первые объятия" На фото Медсестра Адриана Силва да Коста Соуза обнимает 85-летнюю Розу Лузию Лунарди в доме престарелых в Сан-Паулу. Фото: Мадса Ниссен/World Press Photo
Победитель в номинации “Природа” стал фотограф из США Ами Витале и его работа «Спасение жирафов с затопленного острова». Фото: Ами Витале/World Press Photo
Третье место в номинации “Портреты история” заняла фотограф из Польши Наталья Кепеш с фотографиями из детского военного лагеря. Фото: Наталья Кепеш/World Press Photo
Валерий Мельников из России стал лауреатом в категории "Главные новости" c фоторепортажем "Потерянный рай". Фотографии были сделаны во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года. Фото: Валерий Мельников/World Press Photo
Главные Новости”, третье место фотограф из Франции Лоуренс Гей. На фото волонтеры гражданской защиты Анн-Софи и Элизабет смотрят на бездомного, Париж, Франция, 1 апреля 2020 года.Фото: Лоуренс Гей/World Press Photo
В номинации “Окружающая среда” победил Ральф Пейс, США. Фото: Ральф Пейс/World Press Photo
Фотограф из России Алексей Васильев стал лауреатом конкурса в номинации “Проблемы современности” с фоторепортажем о жителях республики Саха. Фото: Алексей Васильев/World Press Photo
Победителем в номинации “Природа фоторепортаж” стал фотограф Джаспер Дест, Нидерланды. С серией фотографий о паре диких голубей которые подружились с семьей фотографа на самоизоляции во время эпидемии коронавируса. Фото: Джаспер Дест/World Press Photo
Третье место в номинации “Природа фоторепортаж” фотограф из Испании Луис Тато с серией фотографией о стаях саранчи в Кении. Фото: Луис Тато/World Press Photo