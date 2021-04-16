Работы победителей международного фотоконкурса World Press Photo 2020

Валерий Мельников из России стал лауреатом в категории "Главные новости" c фоторепортажем "Потерянный рай". Фотографии были сделаны во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в сентябре-ноябре 2020 года. Фото: Валерий Мельников/World Press Photo