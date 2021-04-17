Картинки дня: 17 апреля 2021 года, суббота

На Землю вернулся экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс
Член экипажа МКС Кэтлин Рубинс из НАСА после приземления космической капсулы
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