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17 апреля 2021 14:25

Картинки дня: 17 апреля 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS

На Землю вернулся экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс

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