Картинки дня: 19 апреля 2021 года, понедельник

Пожар в национальном парке "Столовая гора" уничтожил древнейшую в ЮАР двухсотлетнюю ветряную мельницу Мостерта.
Десятки человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда на севере Египта.
Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на этапе «Формулы-1» Гран-при Эмилии-Романьи.
У посольства России в столице Чехии прошел митинг, на котором сторонники высылки российских дипломатов повздорили с теми, кто выступает за сохранение дружественных отношений с Москвой.
Койки во временном госпитале для больных коронавирусом в Бангкоке.
В штате Миннесота продолжаются митинги движения BLM после нового убийства чернокожего.
Трактор обрабатывает поле во время весеннего сева во Франции.
В Лондоне отметили снятие части ограничений карантина, в пляс пустился даже полицейский.
Лионель Месси дважды забил в ворота соперников и помог "Барселоне" стать обладателем Кубка Испании.