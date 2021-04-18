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19 апреля 2021 9:02

Картинки дня: 19 апреля 2021 года, понедельник

Пожар в национальном парке "Столовая гора" уничтожил древнейшую в ЮАР двухсотлетнюю ветряную мельницу Мостерта.

Десятки человек пострадали в результате схода с рельсов пассажирского поезда на севере Египта.

Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен одержал победу на этапе «Формулы-1» Гран-при Эмилии-Романьи.

У посольства России в столице Чехии прошел митинг, на котором сторонники высылки российских дипломатов повздорили с теми, кто выступает за сохранение дружественных отношений с Москвой.

Койки во временном госпитале для больных коронавирусом в Бангкоке.

В штате Миннесота продолжаются митинги движения BLM после нового убийства чернокожего.

Трактор обрабатывает поле во время весеннего сева во Франции.

В Лондоне отметили снятие части ограничений карантина, в пляс пустился даже полицейский.

Лионель Месси дважды забил в ворота соперников и помог "Барселоне" стать обладателем Кубка Испании.