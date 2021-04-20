Картинки дня: 21 апреля 2021 года, среда

Легенда лондонского футбольного клуба "Челси" Петр Чех общается с фанатами, которые преградили дорогу автобусу клуба, протестуя против планов об учреждении Суперлиги.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ждет у пешеходного перехода, перед тем как отправиться на пресс-конференцию.
Белка проносится по аллее городского парка в Копенгагене.
Последствия оползня в прибрежном городе Нефин, Уэльс.
В столице Индии власти решили ввести шестидневный карантин на фоне пандемии. На фото - мужчина пытается передать своего ребенка в автобус, покидающий город.
В Сеуле у здания посольства Японии группа корейских студентов обрила голову в знак протеста против планов Токио слить в Тихий океан радиоактивную воду из аварийной АЭС Фукусима.
Жозе Моуринью покидает свою квартиру в Лондоне после новостей об отставке с поста главного тренера "Тоттенхэма".
На полигоне в Алабино состоялась репетиция Парада Победы.
После перерыва в 1 год, вызванного пандемией, в Екатеринбурге возобновился шахматный турнир претендентов.