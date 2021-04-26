Картинки дня: 26 апреля 2021 года, понедельник

Православные христиане отметили Вербное воскресенье, или же Вход Господень в Иерусалим - один из двунадесятых праздников, связанных с земной жизнью Христа
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный
Немецкие фермеры спасают кострами виноградники от мороза
Хлоя Чжао удостоена "Оскара" как лучший режиссер за фильм "Земля кочевников"
Россиянка Ангелина Мельникова завоевала серебряную медаль в вольных упражнениях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в Базеле
В Австралии и Новой Зеландии отметили день АНЗАК - Австралийского и новозеландского армейского корпуса в годы Первой мировой войны
Полная Луна над Римом
В Чернобыле почтили память погибших при ликвидации аварии на АЭС в 1986 году
82 человека сгорело больнице в Багдаде. Сообщается, что пожар мог спровоцировать взрыв кислородного баллона