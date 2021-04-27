Картинки дня: 27 апреля 2021 года, вторник

Поля тюльпанов в американском штате Вашингтон
Борис Джонсон наслаждается мороженым во время рабочей поездки в Уэльс
Кроссовки рэпера Канье Уэста Nike Air Yeezy 1 проданы на торгах Sotheby’s в Гонконге за 1,8 млн долларов
Ослабление ограничительных мер началось в Италии после длительного карантина
Полная Луна над Нью-Йорком
В Индии продолжают фиксировать рекордное число новых случаев заболевания Covid-19. Больницы отказываются принимать пациентов, поскольку закончились койки и кислород. Умерших столько, что их тела приходится сжигать прямо на улицах
Памятные мероприятия в 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС прошли на Украине
Акция памяти погибшего экипажа подводной лодки "Нангала" ВМС Индонезии у побережья острова Бали
По завершении массовой молитвы, состоявшейся у Шхемских ворот, сотни молодых людей стали бросать камни и бутылки в сотрудников полиции. Арабская молодежь развернула флаги Палестины и принялась выкрикивать лозунги, призывающие к уничтожению Израиля