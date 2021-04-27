Картинки дня: 27 апреля 2021 года, вторник

По завершении массовой молитвы, состоявшейся у Шхемских ворот, сотни молодых людей стали бросать камни и бутылки в сотрудников полиции. Арабская молодежь развернула флаги Палестины и принялась выкрикивать лозунги, призывающие к уничтожению Израиля