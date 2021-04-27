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27 апреля 2021 12:18

Картинки дня: 27 апреля 2021 года, вторник

REUTERSREUTERS

Поля тюльпанов в американском штате Вашингтон

Борис Джонсон наслаждается мороженым во время рабочей поездки в Уэльс

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Ослабление ограничительных мер началось в Италии после длительного карантина

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В Индии продолжают фиксировать рекордное число новых случаев заболевания Covid-19. Больницы отказываются принимать пациентов, поскольку закончились койки и кислород. Умерших столько, что их тела приходится сжигать прямо на улицах

Памятные мероприятия в 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС прошли на Украине

Акция памяти погибшего экипажа подводной лодки "Нангала" ВМС Индонезии у побережья острова Бали

По завершении массовой молитвы, состоявшейся у Шхемских ворот, сотни молодых людей стали бросать камни и бутылки в сотрудников полиции. Арабская молодежь развернула флаги Палестины и принялась выкрикивать лозунги, призывающие к уничтожению Израиля