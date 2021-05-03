Картинки дня: 4 мая 2021 года, вторник

Президент США Джо Байден посетил школьный урок в штате Вирджиния.
Мужчина фотографирует свою жену в историческом здании Сеула, Корея.
Объявление о закрытии пункта вакцинации из-за недостатка препаратов в Мумбаи, Индия.
В Швеции на берегу Балтийского моря на отмель выбросился кит.
Пасхальный ход у Монастыря в Бачково, Болгария.
В Ватикане впервые с начала пандемии открыли для посетителей музеи.
В Польше проходят старты чемпионата мира по эстафетному бегу.
Шоу дронов в небе над Санкт-Петербургом.
В английском Ливерпуле в тестовом формате прошел музыкальный фестиваль.