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4 мая 2021 9:49

Картинки дня: 4 мая 2021 года, вторник

Президент США Джо Байден посетил школьный урок в штате Вирджиния.

Мужчина фотографирует свою жену в историческом здании Сеула, Корея.

Объявление о закрытии пункта вакцинации из-за недостатка препаратов в Мумбаи, Индия.

В Швеции на берегу Балтийского моря на отмель выбросился кит.

Пасхальный ход у Монастыря в Бачково, Болгария.

В Ватикане впервые с начала пандемии открыли для посетителей музеи.

В Польше проходят старты чемпионата мира по эстафетному бегу.

Шоу дронов в небе над Санкт-Петербургом.

В английском Ливерпуле в тестовом формате прошел музыкальный фестиваль.