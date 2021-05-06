Картинки дня: 5 мая 2021 года, среда

В Токио завершился Кубок мира по прыжкам в воду. По результатам личных соревнований на вышке в индивидуальных прыжках Анна Конаныхина завоевала олимпийскую лицензию
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Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Алехандро Давидовича в матче второго круга турнира ATP в Мадриде
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