Картинки дня: 6 мая 2021 года, четверг

Джессика Альба с семьей на церемонии старта продаж на бирже NASDAQ акций ее компании Honest на Таймс-сквер в Нью-Йорке
Уже восьмой день продолжаются протесты в Колумбии. Демонстранты требуют социальных реформ для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса
Актер, спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро во время визита в Каракас и вручил ему самурайский меч
Подготовка к кремации умершего от коронавируса в Индии
В Великобритании проходят самые масштабные за 48 лет региональные выборы
На турнире Большого шлема по дзюдо в Казани в весовой категории до 57 кг у женщин серебро завоевала Дарья Межецкая
Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» прибыла в Гватемалу. Страна получила 50 тыс. доз препарата
SpaceX успешно испытала прототип предназначенного для полетов на Марс космического корабля Starship SN15
Май удивил жителей Шотландии неожиданным снегом