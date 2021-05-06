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6 мая 2021 19:30

Картинки дня: 6 мая 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS

Джессика Альба с семьей на церемонии старта продаж на бирже NASDAQ акций ее компании Honest на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Уже восьмой день продолжаются протесты в Колумбии. Демонстранты требуют социальных реформ для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса

Актер, спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро во время визита в Каракас и вручил ему самурайский меч

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