Картинки дня: 8 мая 2021 года, суббота

В Казани стартовал крупный международный турнир по дзюдо «Большой шлем 2021».
Волонтеры раздают еду обитателям лагеря мигрантов у границы с США в Тихуане, Мексика.
Уличный рисунок в Риме, посвященный назначению Жозе Моуринью новым главным тренером местного футбольного клуба "Рома".
Президент США Джо Байден произносит речь в Луизиане.
Игра в пляжный волейбол в одном из районов Дублина.
Женщины ждут в очереди за пресной водой в Карачи, Пакистан.
На стадионе в Нью-Джерси торжественно обставили встречи родственников и друзей, которые не виделись целый год из-за пандемии.
Ямайский прыгун в воду Йона Найт-Уисдом во время соревнований Кубка мира в Токио на объектах будущей Олимпиады.
Захоронение останков советских солдат времен Великой Отечественной поисковиками Калининградской области.