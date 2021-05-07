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8 мая 2021 9:05

Картинки дня: 8 мая 2021 года, суббота

REUTERSREUTERS

В Казани стартовал крупный международный турнир по дзюдо «Большой шлем 2021».

Волонтеры раздают еду обитателям лагеря мигрантов у границы с США в Тихуане, Мексика.

Уличный рисунок в Риме, посвященный назначению Жозе Моуринью новым главным тренером местного футбольного клуба "Рома".

Президент США Джо Байден произносит речь в Луизиане.

Игра в пляжный волейбол в одном из районов Дублина.

Женщины ждут в очереди за пресной водой в Карачи, Пакистан.

На стадионе в Нью-Джерси торжественно обставили встречи родственников и друзей, которые не виделись целый год из-за пандемии.

Ямайский прыгун в воду Йона Найт-Уисдом во время соревнований Кубка мира в Токио на объектах будущей Олимпиады.

Захоронение останков советских солдат времен Великой Отечественной поисковиками Калининградской области.