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7 мая 2021 19:06

В Москве в Бирюлевском дендропарке начала цвести сакура

Михаил ФРОЛОВМихаил ФРОЛОВ

В Москве в Бирюлевском дендропарке начала цвести сакура