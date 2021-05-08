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9 мая 2021 9:36

Картинки дня: 9 мая 2021 года, воскресенье

REUTERSREUTERS

Посетитель на кладбище советских солдат в Праге.

Во время тренировки олимпийской сборной США по синхронному плаванию.

Выступление беспилотных дронов ко Дню Победы над Ржевским мемориалом.

Сербский дзюдоист Неманья Майдов во время финального поединка на турнире "Большой шлем" в Казани.

Из-за угрозы выселения палестинских семей из восточной части Иерусалима вспыхнули серьезные беспорядки.

Борис Джонсон выступает на предвыборном мероприятии на фоне надувной куклы с его изображением.

Мигранты пересекают реку Рио-Гранде, пытаясь достичь границы США в штате Техас.

Боевики оппозиционной группировки Хавийе покидают столицу Сомали после достижения договоренности о перемирии с властями.