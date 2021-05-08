Картинки дня: 9 мая 2021 года, воскресенье

Посетитель на кладбище советских солдат в Праге.
Во время тренировки олимпийской сборной США по синхронному плаванию.
Выступление беспилотных дронов ко Дню Победы над Ржевским мемориалом.
Сербский дзюдоист Неманья Майдов во время финального поединка на турнире "Большой шлем" в Казани.
Из-за угрозы выселения палестинских семей из восточной части Иерусалима вспыхнули серьезные беспорядки.
Борис Джонсон выступает на предвыборном мероприятии на фоне надувной куклы с его изображением.
Мигранты пересекают реку Рио-Гранде, пытаясь достичь границы США в штате Техас.
Боевики оппозиционной группировки Хавийе покидают столицу Сомали после достижения договоренности о перемирии с властями.