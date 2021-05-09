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10 мая 2021 9:09

Картинки дня: 10 мая 2021 года, понедельник

REUTERSREUTERS

Турист наблюдает за лавой извергающегося вулкана в Гватемале.

У объектов будущей Олимпиады в Токио прошли пикеты недовольных проведением спортивного праздника на фоне пандемии.

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По водным путям Санкт-Петербурга в честь Дня Победы под флагами ВМФ промчались свыше сотни гидроциклов.

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На Красной площади в Москве прошел военный парад в 76-ую годовщину Победы в Великой Отечественной.

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