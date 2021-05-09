Картинки дня: 10 мая 2021 года, понедельник

Турист наблюдает за лавой извергающегося вулкана в Гватемале.
У объектов будущей Олимпиады в Токио прошли пикеты недовольных проведением спортивного праздника на фоне пандемии.
Паломники совершают молитвы в Мекке, соблюдая меры социального дистанцирования.
По водным путям Санкт-Петербурга в честь Дня Победы под флагами ВМФ промчались свыше сотни гидроциклов.
Во время празднования Дня Победы в Донецке.
На Красной площади в Москве прошел военный парад в 76-ую годовщину Победы в Великой Отечественной.
Момент олимпийских квалификационных соревнований по вольной борьбе, проходящих в Софии.
Мюнхенская "Бавария" в девятый раз подряд стала чемпионом Германии по футболу.
В Нью-Йорке выставили на обозрение прототип пикапа фирмы Тесла, продажи которых Илон Маск обещал запустить уже в следующем году.