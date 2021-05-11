Картинки дня: 11 мая 2021 года, вторник

Спасатели в Лондоне вызволили детеныша кита, который заплыл в воды Темзы и застрял в одном из шлюзов
Акция памяти жертв коронавируса COVID-19 в Праге
Лава стекает из вулкана Пакая в Гватемале
Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Испании "Формулы-1"
Более 45 ракет выпущено из сектора Газа по различным городам Израиля, не менее шести из них — по Иерусалиму
Владимир Путин забросил восемь шайб в матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Команда «Легенды хоккея», за которую играл президент, победила со счетом 13:9
Жители Берлина заполнили парки после снятия карантинных мер
В Колумбии продолжаются протесты против налоговой реформы
В течение всего нескольких часов на итальянский остров Лампедуза высадилась почти тысяча мигрантов, прибывших с побережья Африки