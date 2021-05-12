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12 мая 2021 12:39

Картинки дня: 12 мая 2021 года, среда

REUTERSREUTERS

В Лондоне состоялась церемония вручения премии Brit Awards

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«Спортинг» обыграл «Боавишту» в матче 32-го тура первенства страны и стал чемпионом Португалии. Лиссабонский клуб стал чемпионом Португалии впервые с 2002 года. Всего в истории команды 19 чемпионских титулов

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