Картинки дня: 12 мая 2021 года, среда

В Лондоне состоялась церемония вручения премии Brit Awards
Королева Елизавета Вторая торжественно открыла новую сессию парламента Великобритании
«Спортинг» обыграл «Боавишту» в матче 32-го тура первенства страны и стал чемпионом Португалии. Лиссабонский клуб стал чемпионом Португалии впервые с 2002 года. Всего в истории команды 19 чемпионских титулов
В ДНР отметили седьмую годовщину независимости республики
Последствия ракетного обстрела Израилем сектора Газа
В Индии зафиксирован новый антирекорд по числу летальных исходов COVID-19 за сутки, умерли более 4,2 тыс. человек
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил ежегодный отчет о деятельности правительства на пленарном заседании Госдумы
Президенты Румынии и Польши посетили военные учения "Меч правосудия-21" на полигоне Смырдан
Цветы у здания представительства Республики Татарстан в Москве в память о погибших в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани