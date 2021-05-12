Премьер-министр Михаил Мишустин представил ежегодный отчет о деятельности правительства на пленарном заседании Госдумы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил ежегодный отчет о деятельности правительства на пленарном заседании Госдумы
Член комитета Госдумы по международным делам Артур Чилингаров
Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова и член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Ресин
Министр культуры Ольга Любимова
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков
Глава МЧС Евгений Зиничев
Министр обороны Сергей Шойгу
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская