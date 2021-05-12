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12 мая 2021 15:01

Премьер-министр Михаил Мишустин представил ежегодный отчет о деятельности правительства на пленарном заседании Госдумы

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил ежегодный отчет о деятельности правительства на пленарном заседании Госдумы

Член комитета Госдумы по международным делам Артур Чилингаров

Заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова и член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Ресин

Министр культуры Ольга Любимова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко и Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков

Глава МЧС Евгений Зиничев

Министр обороны Сергей Шойгу

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская