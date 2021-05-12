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12 мая 2021 20:56

В парке Патриот открылся 13-й Международный салон "Комплексная безопасность". На выставке можно ознакомиться с передовой техникой МЧС и демонстрацией спасателями своих навыков.

Владимир ВЕЛЕНГУРИНВладимир ВЕЛЕНГУРИН