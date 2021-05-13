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13 мая 2021 12:40

Картинки дня: 13 мая 2021 года, четверг

REUTERSREUTERS

Жительницы финской столицы Хельсинки наслаждаются солнцем на городском пляже

Гусь пролетает над одним из каналов в британском Оксфорде

Суд в Казани арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу Ильназа Галявиева

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции в первом матче чешского этапа Еврохоккейтура в Праге. Встреча состоялась на стадионе O2 Arena в чешской столице и завершилась со счетом 6:4

Аргентинские врачи и медсестры вышли на улицу с требованиями улучшить условия труда

В результате обстрелов сектора Газа со стороны Израиля погибло по меньшей мере 65 человек, включая 16 детей

Мусульмане всего мира отмечают сегодня праздник Ураза-байрам

Главе политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчуку предъявлено обвинение в госизмене

В Казани прошел день траура. Погибших во время стрельбы в школе № 175 детей и взрослых похоронили