Картинки дня: 14 мая 2021 года, пятница

Акция протеста болельщиков "Манчестер Юнайтед" против участия клуба в Суперлиге и владельцев клуба, семьи Глейзеров, перед матчем с "Ливерпулем" в Манчестере
Лето в Нью-Йорке
«Боруссия» Дортмунд обыграла в финале Кубка Испании «Лейпциг» и завоевала 5-й трофей в истории
В Индии за сутки выявили 343 144 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с COVID-19 в стране превысило 24 миллиона
Суд в Киеве отправил главу украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля включительно
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили с официальным визитом в благотоврительную организацию Thе Way Youth Zone в графстве Уэст-Мидлендс
Четырёхкратная чемпионка по клифф-дайвингу из Австралии, Рианнан Иффланд, стала первой женщиной в истории, совершившей прыжок в воду с летящего воздушного шара
Мусульмане во время торжественного намаза по случаю праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве. Из-за коронавирусных ограничений праздничные молитвы проходят без прихожан, в них участвует только духовенство
В секторе Газа в результате израильских обстрелов разрушено более 500 жилых строений